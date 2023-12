Gli occhi si accendono e forse per qualche secondo scompaiono i dolori e il peso di stare in ospedale. E’ l’effetto sorpresa di un regalo che arriva in corsia. Ancor di più se a recapitarlo, dalla finestra, sono gli eroi di ogni giorno, beniamini di tutti i bambini, i Vigili del fuoco. Ecco la commovente consegna al pediatrico Salesi di Ancona, dei regali sospesi di Unicef, iniziativa giunta al terzo anno in collaborazione con i Vigili del Fuoco del comando di Ancona e l’azienda Clementoni.