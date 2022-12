ROMA – La Corte di Cassazione ha confermato le condanne per i sei giovani del modenese accusati di aver fatto parte della banda dello spray. Nella notte dell’8 dicembre 2018 alla Discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo i sei modenesi spruzzarono spray urticante per derubare i presenti. Nella calca che si scatenò morirono 5 adolescenti e una giovane mamma.



I giudici hanno respinto i ricorsi delle difese contro la sentenza della Corte di Assise di Appello di Ancona che aveva lievemente aumentato le pene riconoscendo, oltre ai reati di omicidio preterintenzionale, lesioni personali, furti e rapine, anche l’associazione a delinquere.



Adesso sono dunque definitive le condanne a 12 anni 6 mesi e 20 giorni per Ugo Di Puorto, a 12 anni 4 mesi e 20 Gio per Raffaele Morrone, a 11 anni e 10 mesi per Andrea Cavallari, a 11 anni e 6 mesi per Moez Akari, a 11 anni e 3 mesi per Haddada Souhaib, e a 10 anni e 9 mesi per Badr Amouiyah.