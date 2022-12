Nel week end l’allerta meteo, la mattina di lunedì il terremoto. Non c’è pace in questo periodo per la Regione Marche. colpita a metà settembre da una devastante alluvione e il 9 Novembre da una forte scossa a largo di Pesaro. Stamattina una nuova scossa, questa volta nell’entroterra: epicentro nella zona di Serravalle di Chienti, ma è stata avvertita distintamente anche in Umbria.

Numerosi i messaggi arrivati in diretta durante il programma Buongiorno èTV (canale 12 h6:45-9:30 tutti i giorni). il terremoto si è verificato alle 7:40, M3.2. Non si segnalano danni a cose o persone.