Monta la rabbia nei paesi terremotati del 2016, a Pieve Torina il sindaco Alessandro Gentilucci tuona “È una condizione pietosa, indegna. E l’Enel non dà alcuna certezza”. La neve ha danneggiato diversi cavi elettrici e lasciato al buio, in alcuni casi per un giorno intero, diversi altri comuni montani dell’alto Maceratese. Sul versante ascolano, ad Arquata del Tronto sabato corrente nelle sae a intermittenza. A Bolognola la mancanza di elettricità ha impedito l’apertura al mattino degli impianti di risalita nel giorno di vero avvio, con tutte le piste pronte e battute. Rabbia anche a Visso, in zona San Giovanni dove solo domenica mattina è arrivato il generatore.