E’ cresciuta di fronte al mare disegnando navi in viaggio all’orizzonte. L’avvocato Giovanna Chilà, dirigente Demanio-Imprese e Lavoro portuale dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, ci racconta la sua storia e il suo punto di vista sulla parità di genere.

Giovanna Chilà è una delle dieci donne che ci hanno parlato della loro vita lavorativa e professionale nelle comunità portuali per il progetto #Ondafemminile con cui l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale aderisce al Patto per la parità di genere, promosso da Assoporti, per dare voce alle donne che lavorano nei porti, parlando con loro della questione di genere, per ascoltare suggerimenti e idee per promuovere una parità concreta fra banchine e navi.

