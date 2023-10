Ad un anno dal drammatico incidente in cui ha perso la vita la giovane Aurora Caruso, sono partiti questa settimana i lavori per la realizzazione della nuova rotonda che regolerà l'incrocio tra via Sbrozzola e la Statale 16, all'altezza del Cargopier. Cantiere al via, circolazione stravolta. Il sindaco di Osimo Pugnaloni a cittadini e commercianti: "Disagi ci saranno e chiedo scusa. Ma la priorità è la sicurezza".