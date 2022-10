Sono proseguite per tutta la giornata le ricerche, avviate nel tardo pomeriggio di martedì, di un 27enne di San Benedetto del Tronto che non è tornato a casa dopo essere andato a Faete, frazione di Arquata del Tronto. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzione si era recato in montagna per raccogliere funghi e castagne.