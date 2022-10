Aumentano in provincia le donne che denunciano di essere vittime di violenza, il dato del centro anti violenza di Ancona.Un dato dietro cui si nascondono volti e storie di donne che per paura non trovano la forza di denunciare i propri aguzzini Tra loro c'era anche Ilaria Maiorano, la 41enne trovata morta in casa a Osimo con segni di percosse. Per la morte è in stato di fermo, indiziato di delitto per omicidio volontario aggravato Tarik El Ghaddassi, il marito 42enne della donna.