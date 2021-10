In assenza di vaccinazione o certificato di malattia, il green pass tramite tampone sarà l’unico modo per entrare nel posto di lavoro dal 15 ottobre. I controlli potranno avvenire anche in anticipo, ma non più di 48 prima dall’orario di entrata in servizio. Per chi non è vaccinato, e si sottopone a un tampone antigenico la Certificazione verde ha una validità di appena due giorni. Considerando i costi, mediamente si tratta di una spesa mensile che può superare i 150 euro al mese.