Mareggiate e vento forte in arrivo nelle Marche. La protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per la giornata di venerdì, il fenomeno interesserà in particolare la fascia costiera. Giù anche le temperature, la colonnina di mercurio scenderà di 5° in meno, ma già dalla giornata di sabato si prevede un miglioramento.