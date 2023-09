Discovery Marche

Grande successo per questa due giorni di prevenzione organizzata dalla Cisl pensionati a Macerata. L'iniziativa ha visto una prima giornata dedicata alla tavola rotonda “Prevenzione e salute” presso la Gran Sala Cesanelli e una seconda giornata, quella di oggi (8 Settembre), dedicata alle visite gratuite in Piazza Mazzini. Oltre 300 gli screening realizzati tra visite cardiologiche, visite diabetologiche, oculistiche, ecografie all'addome e controlli audiometrici. Tante le persone che hanno partecipato, pensionati e non, dimostrando che la cura della salute è un tema di fortissimo interesse. “Molte sono state le persone a cui, purtroppo, non è stato possibile eseguire visite, date le richieste oltre gli appuntamenti possibili”- sottolinea Spernanzoni , segretario della FNP Cisl RLS Macerata-Civitanova Marche- “per questo intendiamo proseguire con le iniziative a favore della prevenzione e della promozione della salute”. Anche il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli e la vicesindaco e assessore alle politiche sociali Francesca D’Alessandro hanno accompagnato la giornata. Un ringraziamento doveroso da parte della FNP Cisl è rivolto a tutte le realtà e il personale medico e paramedico che hanno animato la Piazza realizzando visite, controlli e misurazioni, dall’IRCR per aver messo a disposizione gli spazi, all’IAPB Italia, alla Croce Verde di Macerata, all’ATD di Camerino, all’Associazione Cives, all’ANTEAS di Macerata, alla Meridiana cooperativa sociale per il supporto tecnico, ai cardiologi, Dottor Raoul Brambatti e Dottor Giacomo Cuccaroni, alle diabetologhe, Dottoressa Maria Giulia Cartechini e Dottoressa Maria Giovanna Pieroni, agli oculisti, Dottor Luciano Della Mora e Dottor Francois Vigneux, agli ecografisti, Professor Gian Marco Giuseppetti, Dottoressa Letizia Ottaviani e Dottor Renato Principi.

L’importante presenza all’iniziativa conferma che la prevenzione deve essere posta al centro delle scelte di salute a tutti i livelli.