Sotto l’ascensore del Passetto oppure sul cemento della spiaggia, persino sui lettini dello stabilimento, ma anche in pieno centro in piazza Cavour, alle spalle della Statua del Conte si intravedono giacigli improvvisati, materassini e coperte. Stessa scena in piazza Roma, dove alcuni senzatetto hanno fatto della seduta di marmo della rinnovata Fontana dei Cavalli casa propria.

Sono perlopiù migranti richiedenti asilo, in gran maggioranza pakistani ma non solo. Nei mesi invernali un gruppo stazionava nella zona della questura, dopo le lamentele dei residenti evidentemente hanno trovato una nuova casa, questa volta in pieno centro storico.

Un problema legato all'accoglienza, un problema anche per l'ordine e la sicurezza pubblica e soprattutto di degrado.

Sarà questo il tema al centro della riunione di lunedì del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, in cui si discuterà anche del nuovo sbarco del 16 agosto ad Ancona.