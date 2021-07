La situazione del contagio nelle Marche: al momento sono 42 i casi di variante Delta individuati in regione nelle ultime 2 settimane, ovvero più della metà dei positivi totali. Nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 9 casi positivi dai tamponi effettuati, come sempre in numero ridotto nel week end, con un rapporto positivi/testati del 2,5%. Stabile la situazione negli ospedali, con 10 ricoverati. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Diverse testate nazionali collocano le Marche, insieme ad Abruzzo, Campania e Sicilia a rischio scivolamento in zona gialla. Ma il presidente della Regione Acquaroli dice “Situazione sotto controllo, occorre leggere bene i dati”.