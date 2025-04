PESARO – Oltre 30 vigili del fuoco, ieri intorno alle 21.30, sono entrati in azione per l’incendio divampato in un capannone nella zona industriale di Pesaro. Nella notte sono proseguite le operazioni di spegnimento del vasto rogo, al fine di evitare la propagazione alle attività limitrofe. Non sono state segnalate persone coinvolte. Quando le fiamme sono state spente, alcune squadre Vvf a supporto sono potute rientrare. A coordinare le operazioni il comandante dei vigili del fuoco di Pesaro Urbino e il funzionario tecnico di servizio. Nella mattinata sono proseguite le operazioni di spegnimento di alcuni focolari residui.