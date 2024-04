Una partita a padel per aiutare i senzatetto. Ci sarà domenica prossima, 14 aprile, in via Umani 6, alla Baraccola, al centro sportivo Bola Padel. Dalle 14.30 si disputerà un torneo solidale a squadre miste, fatte a sorteggio, con premi finali. Un torneo che vedrà dare parte del ricavato per le iscrizioni all’associazione dei City Angels che, con i volontari di Ancona, si occupa dei senzatetto in città.