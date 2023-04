‘Come programmare in tempi di incertezza. La centralità delle competenze’, è il titolo della 18^ edizione della ‘Scuola per Imprenditori’ che prenderà il via lunedì 17 aprile e che è stata presentata in queste ore.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, il Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche e LIVE anche quest’anno vede il prezioso supporto del partner Confidi UNI.CO e si pone in linea con quanto intrapreso dalla Commissione Europea che ha proclamato il 2023 ‘Anno europeo delle competenze’.

La scuola offre agli imprenditori una formazione di alto livello, strumenti e competenze per confrontarsi con le sfide di un mercato in continua evoluzione. Il percorso formativo è, inoltre, importante perché consente di avere un confronto con il mondo accademico ed economico e mette in relazione gli imprenditori creando una rete di rapporti e collaborazioni.

Le lezioni, totalmente gratuite per gli associati Confartigianato, si svolgeranno in presenza e saranno coordinate dal Prof. Gian Luca Gregori, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche.

7 gli appuntamenti in programma, con cadenza mensile, durante i quali saranno affrontate tematiche relative a nuovi strumenti integrati, risorse umane, credito, bilancio sociale e sostenibilità, programmazione, comunicazione digitale, intelligenza artificiale.

A prendere parte alla conferenza stampa di presentazione della Scuola, Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro e Urbino, il professor Gian Luca Gregori, rettore dell’Università Politecnica delle Marche e Paolo Mariani, Direttore Generale di UNI.CO.

Nell’occasione sono stati anche consegnati gli attestati agli imprenditori che hanno partecipato alla precedente edizione della ‘Scuola per Imprenditori’ e al percorso formativo ‘Preparati per competere’

“Con la Scuola vogliamo dare un’opportunità in più agli imprenditori arricchendo le loro competenze per farli trovare pronti ad affrontare i veloci cambiamenti in atto” sottolineano Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro e Urbino. “Dopo pandemia, crisi economica ed energetica, ora gli imprenditori si trovano a fare i conti con le difficoltà di reperire manodopera e figure professionali adeguate. La gestione delle risorse umane, la capacità di programmare e di organizzare le imprese, sono le nuove sfide. La Scuola, grazie alla presenza di docenti ed esperti, potrà contribuire ad aiutare gli imprenditori a comprendere i cambiamenti e ad affrontarli. La scelta di renderla completamente gratuita è la dimostrazione che Confartigianato continua ad investire sulle imprese”.

Per iscriversi e partecipare alla ‘Scuola per Imprenditori’ basta andare sul sito www.confartigianatoimprese.net e cliccare sul link dedicato.