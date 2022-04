"Welcome to Portonovo" Edizione 2022 L'importante appuntamento dedicato all'enogastronomia del territorio che sancisce l'inizio degli eventi estivi targati Varano in Bottiglia, ha registrato un boom di presenze nella mattinata di sabato 9 aprile al Fortino Napoleonico , location perfetta per un evento che da anni consolida la partnership tra l'Associazione e le eccellenze del territorio.