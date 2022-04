" Sono arrivata qui una settimana fa, con la mia bimba, solo io e lei. Mio marito è rimasto lì e anche i miei genitori. E' stato difficile andarsene e lasciare tutto alle spalle ma dovevo scappare, l'ho fatto per proteggere mia figlia, lei ha solo 8 anni.

Veniamo da Kherson, lì si combatteva per strada, dovevamo scappare, dovevo mettere mia figlia in salvo dalle atrocità degli occupanti".

Il racconto è di Svetlana, una delle tante giovani donne scappate dalla guerra. Lei è arrivata in Italia poco più di una settimana fa e ha trovato una nuova casa a Montottone, piccolo comune dell'entroterra fermano, 950 abitanti appena. Eppure qui, in questo piccolo borgo, hanno ricevuto ospitalità ben 30 profughi, molte le famiglie, ben otto i bambini tutti, rassicura il sindaco di Montottone Giovanni Carelli, già iscritti nelle scuole del paese e già inseriti insieme agli altri compagni.

Per i nuovi arrivati l'Associazione Montottonese Angeli Musicanti che offre corsi musicali a tutti i bimbi del Paese ha dedicato un concerto per la pace, come spiegano il presidente Roberto Spaccapaniccia e il Maetro Valentino Alessandrini. Musica per la pace, nella speranza che questa pace diventi presto reale e tangibile, come chiede Svetlana: "Ringrazio tutti qui per l'aiuto che ci è stato dato, ma il mio desiderio è di tornare presto a casa, nella mia terra e sopratutto di trovare pace e serenità".

Servizio di Laura Meda