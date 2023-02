Manto stradale dissestato, buche, voragini sono ormai la normalità nella città di Ancona, e così cittadini sono scesi in piazza per manifestare. Da qui l'iniziativa di protesta organizzata dallAassociazione Anti Degrado insieme ai Biker scesi in Piazza Cavour ad Ancona per protestare contro questa siutazione e chidere soluzioni immediate.