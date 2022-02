Prorogate a tutto il 2022 le agevolazioni per acqua, luce e gas. I venditori di energia e i gestori idrici dovranno riconoscere in bolletta le agevolazioni per quei clienti e utenti che ne avevano già beneficiato nel corso del 2021 per il cosiddetto cratere del sisma del 2016. A recepire le novità, con una recente comunicazione, la Arera, autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Il punto con Alessandra Fioravanti di Adicosum Macerata.