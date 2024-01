216 piante di mariuana, pronte a fiorire per finire poi sul mercato della spaccio nella provincia di macerata, una vera e propria serra fatta in casa ma realizzata con tecnologie all'avanguardia. La droga era coltivata con un moderno impianto di coltivazione fuori terra attraverso l'uso dell'acqua. Con tanto di sistema di illuminazione, aerazione, irrigazione, riscaldamento e strumenti di rilevazione della temperatura.

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata hanno concluso un’attività di polizia giudiziaria antidroga che ha permesso di individuare, nella zona di Civitanova Marche, una serra adibita a laboratorio dove venivano coltivati ingenti quantitativi di droga.

Sequestrati ben 216 piante di marijuana, già predisposte per la fioritura, oltre a 850 grammi di sostanza già pronti per la vendita. Presenti nella serra anche fertilizzanti, vasi di varie dimensioni, utili alla coltivazione indoor, e una bilancia di precisione utilizzata per la grammatura delle dosi dello stupefacente da cedere agli avventori.

La droga e tutta l’attrezzatura sono state prontamente sequestrate e il responsabile, un cittadino italiano di 31 anni, è stato arrestato in flagranza, per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, e posto agli arresti domiciliari. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per ricostruire l’illecita filiera e individuare i collegamenti del 31enne.