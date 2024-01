Olio contraffatto, l'operazione dei Nas: 46mila litri sequestrati in tutta Italia. In particolare in un ristorante e in un negozio di alimentari della provincia di Ancona sono stati sequestrati complessivamente 815 litri di prodotto commercializzato come extravergine di oliva, mentre dalle analisi è emerso che invece era sofisticato, ovvero contraffatto.