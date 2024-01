L'hanno avvicinato mentre faceva spesa in un supermercato di Ancona, per lui e la moglie invalida, sfilandogli con spietata abilità il portafogli. Grazie ad un complice, poi, gli hanno svuotato i conto corrente per quasi 3mila euro. Era il 19 dicembre scorso. Natale rovinato per Alessandro Rosati e la sua famiglia: "Non ho potuto neanche fare i regali per i nipoti". Il regalo più grande, però, è arrivato dopo le feste. A consegnarlo a casa i carabinieri di Falconara: soldi recuperati e i malfattori assicurati alla giustizia.