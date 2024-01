Anno nuovo ma vecchi problemi per la città di Senigallia alle prese con la ricostruzione dopo l'alluvione del 2022. A gennaio 2024 sono ancora una sessantina le famiglie senigalliesi rimaste fuori casa.

Nel bilancio delle pratiche se i risarcimenti da 5 e 20mila euro per cittadini e imprese sono stati definiti per chi ha subito danni oltre quelle cifre si contano invece 600 pratiche per i privati e un centinaio per le aziende sul solo territorio di Senigallia.

Il Comune ora deve iniziare ora ad esaminarle,ma si attendono dal Ministero e dal Commissario delle circolari che chiariscano alcuni punti rimasti oscuri.