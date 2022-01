Zona arancione sempre più vicina per le Marche, +16 i ricoveri nelle ultime 24 ore, 326 i pazienti attualmente ricoverati nei reparti non intensivi su un totale di 1010 posti letto, per una percentuale di occupazione del 26,5 % a pochi passi dunque da quella soglia del 30% che segnerebbe il passaggio in zona rossa. Stabili invece i numeri della terapia intensiva, 58 i pazienti su un totale di 256 posti letto, per un tasso di occupazione del 22,7%. In calo le persone in osservazione nei pronto soccorso, 43, (ieri erano 61).

Quattro i decessi nell'ultima giornata, che fanno salire il totale a 3.303. Una donna e tre uomini, tutti con patologie pregresse, uno dei quali aveva solo 49 anni. E i ragazzi dell'Ipsia di Corridonia compagni scuola di Emanuelle, il 17enne morto a causa del covid all'ospedale Torrette di Ancona, ricordano oggi il loro amico con un post su facebook, "un ragazzo buono – scrivono – sempre pronto a difendere i deboli, non ti dimenticheremo mai Lele".