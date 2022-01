Con la nuova circolare del Dipartimento della Salute, scatta la possibilità di diagnosticare il Covid o uscire dall’isolamento con il solo tampone antigenico rapido con un costo tra gli 8 e i 15 euro, senza così ricorrere al molecolare che, se eseguito privatamente, ha una spesa media di 60 euro. Il tampone “di uscita” dalla malattia può essere effettuato presso un drive through o, in alternativa, se non riceve un appuntamento in tempo utile il test antigenico rapido può essere effettuato a cura del Medico di medicina generale, del Pediatra o presso farmacie e laboratorio analisi. Ma in questo ultimo caso i costi sono a carico dell’utente.