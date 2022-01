Condanne dai sei ai tre anni per i titolari della Magic srl la società di gestione della Lanterna Azzurra di Corinaldo, il responsabile della sicurezza e per due dei quattro proprietari dell'immobile stesso, mentre assoluzione per gli altri due.

E' la richiesta avanzata dai pm Gubbinelli e Bavai al termine della discussione in cui hanno ricostruito le diverse responsabilità degli imputati per i tragici fatti della notte tra il sette e l'otto dicembre del 2018 in cui morirono schiacciati nella folla cinque adolescenti e una mamma di 39 anni. Tutti gli imputati procedevano con il rito abbreviato.