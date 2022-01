Non si è fermato neanche il giorno di Natale e l’ultimo dell’anno il presidio dei lavoratori Caterpillar di Jesi: in 270 rischiano il licenziamento dopo l’annuncio choc da parte della proprietà di chiudere lo stabilimento. Nella giornata di giovedì è prevista una nuova assemblea dei lavoratori con i sindacati, per decidere come proseguire nella mobilitazione, mentre la regione Marche è in costante contatto con il Ministero dello Sviluppo economico e si spera in un interesse esterno di società che vogliano investire sul sito jesino.