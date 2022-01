Duro colpo al traffico di droga nel Fermano. 21, 5 kg di cocaina purissimi sequestrari a Porto Sant'Elpidio dalle Fiamme Gialle. E' avvenuto tutto all'alba, il giorno dell'epifania. Una pattuglia di finanzieri impegnata nel controllo del territorio nota un’automobile che viaggia a forte velocità tra le vie quasi deserte di Porto Sant’Elpidio, quasi deserte. Gli agenti decidono di seguire l'auto senza farsi notare.

Dopo un breve tragitto, il conducente scende dal veicolo con fare guardingo e si avvicina ad un altra vettura in sosta, apre il bagagliaio e prende un involucro. Poi risale sulla propria auto e riparte. In quel momento intervengono i finanzieri e bloccano l'uomo. Lui accelera e fugge, gettando l'involucro dal finestrino. Inizia un inseguimento a tutta velocità tra le vie di Porto Sant'elpidio, durante il quale l'uomo finisce anche con lo speronare la vettura dei finanzieri che infine riescono a bloccarlo. Gli agenti pensavano di trovarsi di fronte ad un furto, invece scoprono nell'involucro due panetti di cocaina purissima. Nell'auto, nascosti nel portabagagli, altri 18 panetti. In tutto 21 kg e mezzo. Una quantità ingente che immessa sul mercato avrebbe fruttato circa tre milioni di euro.

L'uomo fermato, un 36enne di origine albanese, arrestato per traffico di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale si trova ora presso il carcere di Fermo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Gli inquirenti indagano per ricostruire il percorso della droga e la sua destinazione, non si esclude che la sostanza fosse destinata a piazze di spaccio diverse da quelle della provincia di Fermo.