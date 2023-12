Federico Marcelli, il pesarese di 49 anni condannato per strupro e violenza nei confronti di due sue ex compagne che era evaso dagli arresti domiciliari, è stato arrestato a gubbio in Umbria dopo 31 giorni di latitanza. La fine di un incubo per le sue ex, come spiega il legale delle donne, l'avvocato Eelena Fabbri.