Il mercato del turismo si muove ma a ritmo rallentato rispetto agli anni pre covid. Se il 2022 ha visto una ripartenza dei viaggi all'estero il bilancio resta comunque quello di un anno di transizione con dati che arrivano alla metà di quelli registrati nel 2019. A frenare le partenze non è più solo lo spettro del covid ma molto più concretamente l'aumento dei costi sia dei biglietti aerei arrivati anche al 70% in più per alcune mete che per le spese a terra. A registrare i rincari più alti in particolare tutte le mete rientranti nell'area dollaro.