SENIGALLIA – Appena il Misa si muove a Senigallia, torna la grande paura. L’ultimo nitido ricordo è quello della grande alluvione del 2014 e alcuni hanno ancora impressa negli occhi quella del 1976. In questo sabato da fiato sospeso per l’allerta arancione, il fiume che attraversa la città ha raggiunto la piena attorno alle 13 ma non ha esondato. A livello di allarme anche il fiume Cesano. Allagamenti si sono registrati in alcuni sottopassi e lungo le strade a causa di fuoriuscite d’acqua dai tombini. L'allarme rientra nel pomeriggio: riaperte le attività commerciali nel centro storico.