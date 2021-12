Paura a Jesi per la piena dell'Esino. Chiusi Ponte San Carlo, via di accesso al centro città, Ponte del Granita e i sottopassi di Fontedamo, Via Latini e Via Pieralisi, tutti allagati. Esino che però travolge gli argini più all'interno, nel Fabrianese, nella zona di Cupramontana, costringendo alla chiusura della statale 76 in entrambe le direzioni di marcia.

Chiusa per frana anche la strada che porta alla Frazione di Moscano, sempre a Fabriano. 100 persone isolate.

Esonda anche il fiume Musone, nella zona di Campocavallo di Osimo, dove un automobilista, rimasto bloccato dalla piena, viene tratto in salvo dai vigili del fuoco.

Servizio di Laura Meda