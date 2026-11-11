ANCONA – Una serie di allarmi bomba coordinati tramite un’unica e-mail anonima ha colpito circa seimila istituti scolastici in tutta Italia. La minaccia, arrivata sulla posta istituzionale delle scuole, ha fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza con l’evacuazione preventiva di studenti e personale anche in tantissime città delle Marche: Ancona, Pesaro, Fano, Macerata, Urbino, Fermo, San Benedetto, Falconara, Senigallia, Fabriano, Monte San Giusto, Urbania, Montalto, Montegranaro, Moresco, Lapedona, Pedaso, Porto San Giorgio e Campofilone.

Le forze dell’ordine, tra cui Polizia di Stato, Carabinieri e gli artificieri, si sono recati nelle varie scuole per effettuare le bonifiche e i controlli necessari.

La mail che annunciava “un potente ordigno esplosivo” inviata a migliaia di scuole italiane è partita da un profilo compromesso della Daye University di Taiwan, un ateneo privato dell’isola. Dai primi accertamenti sembrerebbe possa essere riconducibile all’account di una ex studentessa violato dagli hacker. Nell’intestazione della mail compaiono anche caratteri cinesi traducibili nel nome Liu Fang-chun. Nel breve messaggio ci sono riferimenti che rimandano ad atti analoghi avvenuti nei giorni scorsi: innanzitutto Mikhail Andropov, che è il nome apparso nella rivendicazione dei falsi allarmi bomba a bordo di aerei e nelle sedi di alcune emittenti televisive europee (tra cui l’irlandese Rte e la bulgara Nova Tv). Andropov, nel messaggio, si autodefinisce il leader del “Vilayat di Misoginistan”. La Vilayat-i faqih è una teoria secondo la quale, in assenza dell’imam e nell’attesa del suo ritorno, il giurista (faqih) ha facoltà di tutelare e reggere gli interessi della comunità ed è il principio fondatore del governo della Repubblica iraniana.

Il ministro Valditara

“No all’allarmismo perché è evidente dal contenuto della email che il rischio concreto è pressoché inesistente, si tratta di un attacco informatico non di un rischio reale con tutta probabilità ma la strategia va pensata coinvolgendo i Servizi”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, in un punto stampa a Bruxelles. Nel pomeriggio “ci sarà a Palazzo Chigi il vertice della premier Meloni con i servizi con i ministri Crosetto e Piantedosi. I servizi stanno indagando, ci sarà poi la magistratura. Ovviamente in questa fase può essere di tutto, possono essere mitomani come ci potrebbe essere una strategia”, ha osservato. “Saranno le forze che sono professionalmente deputate a svolgere questo lavoro che dovranno dirci qualche cosa, e poi la magistratura che sta già indagando”.