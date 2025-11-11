CASTELFIDARDO – È finita con un arresto nel tardo pomeriggio di oggi da parte dei Carabinieri, con la custodia cautelare in carcere in questo caso, la vicenda del ladro seriale di Castelfidardo. Il 51enne, già noto alle forze dell’ordine, con problemi di droga, era diventato una sorta di incubo per la città della fisarmonica, con atti molesti e furti soprattutto all’interno delle auto. Nonostante fosse ai domiciliari, era evaso dopo pochi minuti, continuando a circolare liberamente per Castelfidardo, entrando in diversi locali commerciali e creando tensione tra esercenti e cittadini.

L’apice si è toccato ieri pomeriggio, attorno alle 17, quando il 51enne ha gettato dalla finestra di casa dei frammenti di vetro che hanno rischiato di colpire una bambina che stava passando in strada con la madre.

«Ora siamo più tranquilli» ha commentato poco fa il sindaco Roberto Ascani, che nei giorni scorsi aveva espresso tutta la sua esasperazione per la gestione del caso.

Proprio ieri, il primo cittadino aveva scritto sui social:“Dopo il ‘rilascio’ ai domiciliari e la seconda cattura del ladro seriale a Castelfidardo, sono stati disposti di nuovo gli arresti domiciliari. Nonostante la richiesta di custodia cautelare in carcere, è stata ritenuta congrua la stessa misura della settimana scorsa. Puntualmente fra qualche ora non sarà rispettato l’obbligo di restare a casa e saremo da capo. Io mi chiedo cosa dobbiamo fare per far riconoscere la pericolosità del soggetto? Questo caso è una vergogna che ha dell’incredibile. Piena solidarietà a tutte le persone che hanno subito un furto o una violazione della propria casa e un enorme ringraziamento alle forze dell’ordine che hanno fatto tutto il possibile per evitare il peggio. Oggi subiamo tutti una vera e propria umiliazione e un colpo definitivo alla credibilità delle istituzioni.”

Con l’arresto e la disposizione della misura cautelare in carcere, si chiude, almeno per ora, la vicenda rimbalzata sui social con decine di segnalazioni da parte dei cittadini. L’uomo, formalmente residente a Chiaravalle, stava avviando le procedure per ottenere la residenza a Castelfidardo. Ora le porte che si aprono per lui sono quelle del carcere di Montacuto.



