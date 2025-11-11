Presentata questa mattina, presso la sede della nostra Cooperativa, VI.VI.MI (Vittime Violenza Minori): la campagna di natale, che per il secondo anno consecutivo, andrà a sostenere le bambine e i bambini vittime di violenza assistita.

Un contributo concreto alla realizzazione delle attività educative – laboratoriali rivolte ai minori accolti nelle Case Rifugio e nelle Case di Semiautonomia da noi gestite sul territorio provinciale.

Come ha spiegato Elisa Giusti, Responsabile dei Servizi Antiviolenza: Questa campagna può aiutarci a sostenere le attività che realizziamo per le bambine e i bambini vittime di violenza assistita. Si tratta di laboratori esperienziali, come la costruzione della tenda degli indiani simbolo di sicurezza e protezione, le escursioni sui Monti Sibillini per sperimentare insieme la fatica e la soddisfazione di un percorso condiviso, l’attività dell’orto che insegna la possibilità di prendersi cura di qualcosa.

Ma VI.VI.MI. non si limita solo a questo. Rappresenta la consapevolezza di dover affrontare la violenza di genere non come un fenomeno unico, ma come un intreccio di dinamiche che coinvolgono donne, minori e le comunità in cui vivono.

Ha sottolineato il Presidente Marcello Naldini: VI.VI.MI nasce dalla consapevolezza che la violenza di genere non è un fenomeno unitario. Sono numerose le dinamiche a cui, come Cooperativa, da anni cerchiamo di dare risposta attraverso iniziative che non pongono al centro esclusivamente la donna, ma abbracciano l’intero contesto che la violenza porta con sé.

Una possibilità per la comunità tutta di agire concretamente per il cambiamento, come ha evidenziato la Responsabile dell’Ufficio Fundraising Valentina De Luca: Il torrone rappresenta semplicemente un ponte tra questi minori e la comunità tutta: aziende, enti, attività commerciali, cittadine e cittadini.

Tutte e tutti noi abbiamo una responsabilità collettiva di fronte alla violenza di genere. Questa campagna è la possibilità che abbiamo per fare davvero la differenza.

Quest’anno il principale sostegno alla campagna arriva dal mondo imprenditoriale locale: Compagnia Delle Opere Marche Sud e Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo hanno scelto di affiancarci in questa iniziativa.

Una sinergia vitale per generare un reale impatto sul territorio, come ha spiegato Gianluca Maurizi, Vicepresidente della Compagnia Delle Opere Marche Sud: La rete che da anni costruiamo insieme alla Cooperativa Il Faro ci permette di sostenere iniziative, come quella presentata oggi, capaci di avere un impatto reale sulla comunità e sulle persone che ne fanno parte. Siamo felici di poter contribuire alla buona riuscita di questa campagna, coinvolgendo e sensibilizzando chi guida le imprese a partecipare in maniera concreta e significativa al benessere della collettività.

Un messaggio fondamentale per la società civile, ha sottolineato il Presidente Ancos Gianluca Chiacchiera, che ci impegniamo a diffondere, perché riguarda la responsabilità che ciascuno di noi ha nel contribuire a costruire una comunità più consapevole e solidale.