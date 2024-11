MONTECOSARO – Grave incidente nel pomeriggio intorno alle 14 a Montecosaro lungo la Provinciale 485. Un’auto si è scontrata con uno scuolabus ed è finita in un fosso. Due persone sono state trasportate all’ospedale regionale di Torrette in gravi condizioni, una in eliambulanza, l’altra in ambulanza, si tratta di guidatore e passeggero dell’autovettura



Lo scuolabus trasportava alcuni ragazzi di ritorno da scuola, tutti illesi. Sul posto oltre ai sanitari, vigili del fuoco e polizia stradale.