ANCONA – Non c’è stato nulla da fare, Luca Isidori, il 16enne di Sirolo rimasto coinvolto venerdì sera in un incidente stradale avvenuto a Marcelli, è morto all’Ospedale Regionale di Torrette.



Luca, in sella alla sua moto, si era scontrato frontalmente con un’auto in via del Conero all’altezza dell’incrocio con via Osimo nella serata di venerdì. Portato in codice rosso avanzato all’Ospedale Regionale di Torrette, il 16nne, finito in coma, è deceduto nel pomeriggio di oggi, poco fa è stata dichiarata la morte cerebrale. Fatale il trauma cranico riportato nell’impatto.

I genitori del giovane hanno deciso di dare il consenso per la donazione degli organi.



Una tragedia terribile che ha colpito l’intera comunità sirolese. La sua famiglia è conosciutissima in riviera. Il padre Maurizio è responsabile del settore giovanile della Nuova Sirolese, il nonno materno è stato segretario della Croce Azzurra, lo zio gestisce lo stabilimento balneare Crazy Beach a Numana.



Sulla proprio pagina facebook la Scuola Calcio Giovane Ancona esprime vicinanza per il dolore alla famiglia con un pensiero per Luca: “Il ragazzo ha lottato coraggiosamente per giorni, come faceva con passione nello sport che tanto amava, poi purtroppo nn ce l’ha fatta. Lo ricorderemo e lo onoreremo dentro e fuori dal campo, ricordandoci ogni giorno che la vita è un dono unico e meraviglioso, e che il calcio è una delle sue più grandi espressioni”.



E stanno arrivando in queste ore sui social i messaggi di cordogli da parte di amici e compagni di squadra di Luca, che lo ricordano con queste parole: “A soli 16 anni, eri una persona dal cuore enorme, sempre pronta a portare un sorriso e un po’ di gentilezza, in campo come portiere difendevi con passione, ma era fuori dal campo che mostravi la tua bontà, le moto e il calcio erano le tue passioni, continueremo a immaginarti lassù, a sgasare libero sulla tua moto e inseguire i tuoi sogni tra le stelle”.