ANCONA – Versa in gravi condizioni un 32enne che ieri sera, intorno alle 23,30, è caduto dal monopattino mentre percorreva via Cristoforo Colombo, di fronte al distributore di benzina.



L’uomo ha perso il controllo del mezzo e, cadendo, ha battuto violentemente la testa, perdendo i sensi.



Soccorso dai sanitari è stato portato in codice rosso all’Ospedale Regionale di Torrette per un trauma cranico.