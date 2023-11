La settimana della ricerca che l'Airc ha organizzato fino a domenica 12 novembre. L'apice in questo fine settimana con l'iniziativa “I cioccolatini per la ricerca”. 1200 i volontari dell'associazione coinvolti nelle 200 piazze scelte delle Marche. Un contributo per non lasciare nulla d'intentato nella più grande battaglia: trovare una cura per il cancro. Un contributo arriva anche da Ancona, per la prima volta: dall'Università Politecnica delle Marche