ROTELLA – Diciannove i sindaci del Fermano e dell’Ascolano hanno manifestato insieme ad associazioni, agricoltori e cittadini a Rotella, nella Valdaso, vicino al sito dove dovrebbe sorgere un biodigestore per trattare rifiuti organici e produrre biometano.



L’opera, secondo i manifestanti, andrebbe a danneggiare l’intera vallata. Tra i sindaci promotori della manifestazione c’è Daniel Matricardi, primo cittadino di Montalto. “Stiamo parlando di una struttura che sarebbe troppo invasiva per tutta la Valle dell’Aso – ha spiegato Matricardi.



“Io non sono contro i biodigestori a prescindere, sono contro questo biodigestore perché di una dimensione eccessiva per questo territorio” ha aggiunto Giovanni Borraccini, sindaco di Rotella, spiegando ancora che la decisione non è stata condivisa con il territorio e si è trattato di una scelta legata solo al business: gli impianti in via di realizzazione nelle province di Fermo e Ascoli sarebbero già sufficienti, sostengono i manifestanti, quindi l’accusa è che si tratti di un’operazione di speculazione economica, a discapito della vocazione agricola e turistica della zona.



Ben 19 i Comuni, tra le province di Ascoli e Fermo, che hanno aderito: Altidona, Campofilone, Carassai, Comunanza, Lapedona, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefiore dell’Aso, Montelparo, Monterinaldo, Monterubbiano, Monte Vidon Combatte, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Rotella e Santa Vittoria in Matenano.