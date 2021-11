Bilancio positivo per la stagione turistica 2021 che pur dovendo fare i conti con il Covid, segna un netto recupero rispetto all’estate 2020 e non si discosta molto dai dati del 2019, quando la pandemia non era ancora esplosa. A colpire in particolare i numeri record di settembre, con un +15.03% negli arrivi e un +25,79% nelle presenze rispetto al periodo pre-Covid.