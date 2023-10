Un anno fa Ilaria Maiorano veniva uccisa nella sua casa a Padiglione di Osimo, massacrata, secondo gli inquirenti, dal marito Tarik El Ghaddassi, in carcere da quella sera stessa, in attesa del processo, per omicidio volontario pluriaggravato, che dovrebbe iniziare il prossimo 19 dicembre.

Intanto i famigliari di Ilaria in una lunga lettera, tornano a far sentire la propria voce chiedendo giustizia, "non meritavi questa fine – scrivono – non lo perdoneremo mai per quello che ha fatto, deve avere l’ergastolo, il massimo della pena".

Ma tanti a Osimo chiedono giustizia per Ilaria, a partire dal primo cittadino che ben conosceva lei e la sua famiglia