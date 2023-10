Il vicesindaco e assessore allo Sport Giovanni Zinni ha conferito il riconoscimento dell'Amministrazione comunale agli atleti Alessandro Anderlucci e Sante Valentini e alla loro società sportiva ASD Marche in Volo per gli importanti risultati conseguiti nella disciplina del paracadutismo sportivo, grazie ai quali, tra l'altro, la Società rappresenterà l'Italia ai mondiali che si terranno in Israele a novembre 2024.

L'ASD Marche in Volo ha sede a Grottazzolina, ma si basa su una rete di atleti, istruttori e tecnici di tutte le Marche e anche di altre regioni italiane, tra i quali si evidenzia, per il suo contributo, Anderlucci, atleta e istruttore anconetano, pluricampione italiano nella disciplina.

“Questo sport – spiega l'atleta – è ancora poco conosciuto ma sta prendendo piede anche grazie alle esperienze tandem che negli ultimi anni hanno consentito a tante persone di conoscere questa disciplina”. Da diversi anni, tra l'altro, la Società conduce attività nelle scuole medie e superiori per promuovere la sicurezza e la conoscenza del paracadutismo sportivo in Italia.

Anderlucci fa parte del team Amnesya-Marche in volo, specialità FS4-Formation Skydiving, o, in italiano, FCL4: figure in caduta libera 4 elementi. Il Team è composto da Anderlucci (6.000 lanci e istruttore), Livio Piccolo (16.000 lanci), Chiara Brunetti (2.000 lanci), Ivano Quadrio (8.000 lanci) e Sante Valentini (Videoman con 3.000 lanci). Il team ha vinto 6 titoli Italiani consecutivi nella massima categoria (assoluti) e rappresenta l'Italia nelle competizioni Internazionali.

I migliori piazzamenti, recentemente ottenuti in ambito internazionale, sono stati il terzo posto alla gara internazionale indoor di Dubai nel 2022, il quarto posto al Campionato europeo, il settimo alla Coppa del Mondo di Voss (Norvegia) ad agosto 2023 e, infine, la vittoria ai campionati Italiani 2023 a Cuminana (TO) che il 24 settembre scorso è valsa agli Amnesya il diritto e l'onore di rappresentare l'Italia ai mondiali che si terranno in Israele a novembre 2024.