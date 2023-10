Sulla scia dell'entusiasmo della Bit, anche al Ttg Travel Experience le Marche vogliono stupire per valorizzare una regione, la più bella d'Italia per Marco Bruschini direttore di Atim, all'interno della fiera di riferimento per la promozione B2B del turismo mondiale, in programma a Rimini fino a venerdì 13 ottobre. Oggi l'inaugurazione dello stand delle Marche.