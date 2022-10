"I prossimi mesi sono una scommessa per il futuro del nostro territorio".Una scommessa da vincere per cui però servono soldi da investire. È l'appello alle istituzioni lanciato dal Sindaco di Cantiano Alessandro Piccini a margine del consiglio straordinario dedicato all'alluvione che ha colpito le province di Ancona e Pesaro Urbino. Un evento che come sottolineato nella sua relazione dal presidente della regione Francesco Acquaroli "per estensione e profondità dei danni, può essere paragonato ad un nuovo e autentico sisma".