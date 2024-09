Primo giorno di scuola un po' particolare per alcune mamme di studenti delle scuole Medi e Agazzi dell’Istituto Comprensivo Fermi di Macerata, che ricordiamo sono state chiuse per la presenza di topi. Questa mattina portati i loro figli a scuola, nelle soluzioni alternative messe a disposizione dall'amministrazione comunale, sono volute andare in Municipio per fare chiarezza…