Il Ministro della cultura Alessandro Giuli in vacanza nelle Marche con la famiglia: visita ad Ancona in vista anche della candidatura del capoluogo regionale a capitale della cultura 2028.
Giuli ha attraversato i principali luoghi della cultura della città – dal Duomo alla biblioteca Benincasa, dall'anfiteatro romano alla Mole Vanvitelliana – per poi visitare il Museo statale tattile Omero.
