Il sottosegretario Vittorio Sgarbi in visita nelle Marche. Dopo una prima visita a Pesaro dove ha partecipato alla presentazione dell'edizione 2023 del Rossini Opera Festival, Sgarbi ha fatto tappa ad Ancona.

Qui ha visitato la bellissima Chiesa di San Domenico, riaperta al pubblico da soli due giorni grazie a un finanziamento di 40mila euro per la messa in sicurezza (ma sono in arrivo 2 milioni e mezzo di euro per la completa ristrutturazione dell'edificio), la Pinacoteca, visitandone anche i sotterranei (che avrebbero bisogno di un intervento di recupero) e infine la Mole.

Nell'occasione Sgarbi ha anche annunciato la volontà di lavorare con la nuova amministrazione comunale per la realizzazione di nuove mostre (tra cui quella dedicata al Rinascimento Adriatico) e l'impegno per rendere Ancona città d'arte, "come merita la stessa città", ha precisato il sottosegretario.