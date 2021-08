Turisti in aumento nel mese di giugno, in linea luglio-agosto con i dati dello scorso anno. Nel complesso è un’estate da tutto esaurito nelle Marche, nonostante le incertezze legate a Green Pass e a “comunicazioni a volte allarmanti e non veritiere”, come denuncia Massimiliano #Polacco di Confcommercio Marche Centrali